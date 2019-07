Affare Bennacer, c’è una doppia offerta dietro i tentennamenti del giocatore. Il Milan però non rialza: se vorrà accettare, dovrà farlo alle condizioni pattuite. E il più presto possibile.

Rude Krunic, Theo Hernandez ed Ismael Bennacer: sembrava tutto fatto per il tris rossonero, e invece sorgono problemi per il centrocampista algerino dell’Empoli di fatto già bloccato dal Milan.

16 milioni più bonus, l’affare era virtualmente concluso su queste cifre. Contratto quinquennale, invece, per il giocatore attualmente impegnato in Coppa D’Africa e pronto alla firma al rientro.

Milan-Bennacer, ecco cosa sta succedendo

Come riferisce La Gazzetta dello Sport, l’affare con l’Empoli non sarebbe assolutamente in discussione, piuttosto ora sono giocatore ed entourage a tentennare. Il motivo? Pare che siano arrivate offerte da Borussia Dortmund e Arsenal – rivela la rosea -, il che ha acceso molti dubbi nella testa del giocatore.

Ma il Milan non è disposto a spendere di più in stipendio o in commissioni: se lo desidera, Bennacer dovrà accettare il Diavolo alle condizioni già stabilite. E dovrà farlo in fretta, poiché i dirigenti rossoneri non aspetteranno a tempo indeterminato.

Empoli, il presidente: “Milan grande chance per Bennacer”

Intervenuto ieri ai microfoni di Calciomercato.com, il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi ha provato a minimizzare la questione: “Manca qualcosa tra gli agenti e il Milan, ma non penso nulla di grande. Stanno discutendo dei dettagli, spero si possa risolvere tutto in 24/48 ore. Per Bennacer è una grande opportunità, sarebbe sciocco non prenderla”.

E c’è molta fiducia per l’avventura rossonera di Krunic: “Ha fisico e tecnica di primo livello, il suo limite è stato uno fino a oggi: la poca consapevolezza dei propri mezzi. Quando strappa fa paura, io credo che al Milan prenderà maggiore coscienza del suo potenziale”.

Calciomercato Milan, blitz per Veretout

Nel frattempo sarà una giornata decisiva per Jordan Veretout. Con la Fiorentina in partenza stasera per la tournée negli Stati Uniti, le due società proveranno a chiudere il tutto entro oggi. Cash più l’inserimento di Lucas Biglia: con la Roma che anche non molla, il Diavolo al momento resta fermo su quest’offerta.

