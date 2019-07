Il Milan oggi ha sciolto ogni dubbi su Ismael Bennacer: il giocatore ha accettato l’offerta, domani si formalizzerà. Le ultime su Jordan Veretout.

Gianluca Di Marzio, nel corso di Calciomercato – L’originale, ha dato gli ultimi aggiornamenti sulle trattative del Milan per i centrocampisti. Oggi è stata una giornata molto importante per Ismael Bennacer.

Stando a quanto riportato dal noto giornalista, in giornata, dopo un colloqui con gli agenti, i rossoneri hanno risolto il problema legato all’ingaggio: Bennacer e il suo entourage hanno accettato l’offerta di contratto, non si sanno ancora con chiarezza le cifre.

L’affare si è quindi sbloccato, entro domani verrà definito il tutto anche con l’Empoli, con cui c’è già un accordo da tempo sulla base di 16 milioni più uno di bonus. Sarà lui il nuovo regista di Marco Giampaolo: un profilo simile a Lucas Torreira per caratteristiche, anche lui con grandi margini di miglioramento.

Milan, ancora Biglia per Veretout

Intanto, come già anticipato oggi, domani il Milan incontrerà la Fiorentina in mattinata, intorno alle 11, per parlare ancora di Jordan Veretout. I rossoneri continueranno ad inserire Biglia nella trattativa e alzeranno la parte cash. In serata, invece, la società viola vedrà anche la Roma che invece offrirà solo soldi.

Ricordiamo che Paolo Maldini e Frederic Massara, che hanno già incontrato la Fiorentina la scorsa settimana, hanno proposto 15 milioni più il cartellino dell’argentino. Che intanto ha cambiato numero di maglia, passando dal 21 al 20, segno che è più vicino alla cessione che alla permanenza.

Il fatto che il Milan abbia accelerato per Bennacer, che ricopre proprio lo stesso ruolo di Biglia, è un’altra indicazione molto importante. L’argentino guadagna troppo: 3,5 milioni. Una cifra fuori dai canoni imposti da Elliott Management, anche perché ha 33 anni. Il giocatore piace a Vincenzo Montella, ma il suo stipendio è alto anche per le casse dei viola.

Redazione MilanLive.it

