Calciomercato Milan: pronta una proposta alla Fiorentina per mettere le mani sia su Pezzella che su Veretout, due rinforzi che servono a Giampaolo.

Jordan Veretout e German Pezzella non sono tra i convocati di Vincenzo Montella per la International Champions Cup 2019. I due giocatori non faranno parte della spedizione della Fiorentina negli Stati Uniti.

Bisogna comunque distinguere i due casi. Il centrocampista francese è assente per ragioni legate al calciomercato. Vuole lasciare Firenze e dunque rimane in Italia in attesa di una cessione che potrebbe concretizzarsi presto. Invece il difensore argentino ha partecipato alla Copa America 2019 e dunque è normale che gli vengano concessi dei giorni di vacanza.

Calciomercato Milan, assalto a Pezzella e Veretout: pronta l’offerta

Oggi a Milano incontro tra le dirigenze di Fiorentina e Milan per parlare innanzitutto di Veretout. Il club viola conta di chiudere in fretta la cessione del calciatore, che non vuole rimanere a Firenze e pertanto la telenovela va chiusa. E sul tavolo delle trattative sembra destinato a finirci anche Pezzella, difensore molto gradito alla società rossonera.

Il quotidiano Tuttosport spiega che i dirigenti della Fiorentina sono da ieri a Milano e oggi può esserci un’accelerata concreta. Il Milan insiste per coinvolgere Lucas Biglia nell’affare. Il centrocampista argentino piace molto a Vincenzo Montella e un suo trasferimento a Firenze non è impossibile, però il suo ingaggio elevato (3-3,5 milioni netti annui) al momento blocca i discorsi. I viola preferiscono discutere in un secondo momento di lui.

La valutazione di Veretout è sui 25 milioni di euro, ritenuta alta dal Milan. La Fiorentina è disposta a scendere a 22, ma sembra che il club rossonero non si sia spinto oltre i 15 (più Biglia) finora. Secondo Tuttosport, c’è la possibilità di fare un pacchetto completo che includa anche Pezzella e impostare così l’operazione: 30 milioni e Biglia in cambio dei due giocatori. La società viola, però, preferirebbe non cedere il proprio capitano e attende di parlare con lui per capire le sue intenzioni. La sua valutazione si aggira sui 20 milioni. Nelle prossime ore ci saranno importanti aggiornamenti.

