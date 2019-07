Sinisa Mihajlovic costretto a fermarsi per problemi di salute: lo rivela il Corriere dello Sport oggi in edicola. Come riferisce il quotidiano, l’allenatore del Bologna sarà costretto a uno stop momentaneo per sottoporsi a una terapia d’urto.

Il tutto è iniziato giovedì scorso, quando la società ha fatto sapere che l’allenatore non avrebbe viaggiato con la squadra causa febbre. L’ex Milan avrebbe dovuto raggiungere il ritiro 24 ore più tardi, ma il suo approdo non è più arrivato poiché è stato costretto a sottoporsi a indagini cliniche.

Bologna-Mihajlovic, oggi la conferenza stampa

Oggi – rivela il CorSport – sarà lo stesso Mihajlovic a dare spiegazioni in conferenza stampa a Casteldebole. Non è ancora chiaro il tipo di problema, né per quanto tempo l’allenatore dovrà fermarsi: il quotidiano parla di malattia, ma sarà lo stesso tecnico a dare spiegazioni.

“Una missione più che è complicata, più mi ci butto dentro con la determinazione e la convinzione di uscirne con le braccia al cielo, come fa il ciclista quando arriva primo sotto lo striscione del traguardo”: questo è Mihajlovic, l’uomo di un miracolo sportivo che ha portato il Bologna al 10° posto dopo una retrocessione quasi certa prima del suo arrivo.

