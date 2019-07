Buone notizie dall’infermeria rossonera: Giacomo Bonaventura c’è quasi. Il centrocampista ore corre con regolarità, e nel frattempo occhio al contratto…

Giacomo Bonaventura corre dritto verso il pieno recupero. Come riferisce Tuttosport oggi in edicola, Jack sta mantenendo la promessa fatta: a fine maggio assicurò infatti di rientrare il prima possibile, ed effettivamente il jolly rossonero sta confermando la parola.

Fermo dal 27 novembre scorso per una lesione osteocondrale al ginocchio sinistro, il 29enne rossonero ha iniziato a correre con regolarità sui campi di Milanello. Il duro lavoro svolto in questi mesi, compresi quelli in vacanza, ha quindi dato i suoi frutti.

L’obiettivo del giocatore, ora, è essere pienamente a disposizione di Marco Giampaolo per settembre, ma senza strafare. Nessuno vuole correre rischi, e il suo rientro è stato sempre scandito da tappe ben precise.

Recupero Bonaventura, ora lo step finale

Alcune sono state sicuramente bruciate, ma sempre nei limiti concessi. Adesso però giunge la parte finale, che proseguirà con la reintroduzione del pallone e, da agosto, con il graduale rientro in gruppo per riprendere anche movimenti tipici della partita.

Per quanto riguarda invece il contratto in scadenza il 30 giugno 2020, ci sarà tempo e modo. L’unica cosa che conta, per Bonaventura, è poter tornare un calciatore abile e arruolabile per la causa milanista e a caccia della Champions League.

Redazione MilanLive.it

