Calciomercato Milan: Dennis Praet è stato convocato dalla Sampdoria per l’inizio del ritiro estivo. Il club ligure è in attesa di offerte. Per i rossoneri il centrocampista belga non è una priorità.

A quasi una settimana dall’inizio del ritiro a Milanello, la dirigenza rossonera è sempre a caccia di rinforzi. Uno dei tanti nomi accostati ai rossoneri per il centrocampo, è stato Dennis Praet.

Oggi però la Sampdoria lo ha convocato per l’inizio del ritiro estivo di Ponte di Legno. Il giocatore sarà agli ordini di mister Eusebio Di Francesco per la preparazione pre-campionato. Il giocatore è sempre in bilico, il suo futuro appare lontano dai blucerchiati viste le tante offerte arrivate, ma ancora la Samp non ha sciolto le riserve.

Praet non è una priorità per il Milan



Vista la valutazione altissima fatta dalla Samp per il cartellino di Praet, i rossoneri hanno spostato la loro attenzione su altri centrocampisti. Lo stesso Giampaolo aveva dichiarato che al Milan c’era già abbondanza di mezz’ali.

Il giocatore, dicevamo, ha molte pretendenti. Ad inizio estate c’era un forte interesse dell’Arsenal che aveva proposto oltre 50 milioni per lui e Joachim Andersen (poi finito al Lione per 26 milioni). Recentemente si sono inserite Valencia, Fiorentina e Leicester. Il prezzo fissato dalla Samp è di 25 milioni, e finora sono arrivate offerte più basse.

Praet si allenerà con la Sampdoria per ora, in attesa di nuovi rilanci dai vari club europei. In tutto questo, il Milan sembra un passo indietro, perché concentrato su altri obiettivi.

Di seguito, i 29 giocatori della Sampdoria convocati da Di Francesco per il ritiro che inizierà il prossimo 19 luglio. Come detto, tra i presenti, anche Praet:

PORTIERI: Audero, Avogadri, Falcone, Rafael.

DIFENSORI: Augello, Bereszynski, Chabot, Colley, Depaoli, Ferrari, Murillo, Murru, Regini, Sala.

CENTROCAMPISTI: Barreto, Capezzi, Ekdal, Jankto, Linetty, Praet, Thorsby, Verre, Vieira.

ATTACCANTI: Bonazzoli, Caprari, Gabbiadini, Maroni, Quagliarella, Ramírez.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it