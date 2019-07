La trattativa per Veretout ancora non si sblocca: il Milan deve battere la concorrenza della Roma e pensa anche ad alternative. Una è Seri del Fulham.

Il Milan è in trattativa da settimane per cercare di prendere Jordan Veretout. Il centrocampista francese è ritenuto il rinforzo ideale per la mediana di Marco Giampaolo.

Tuttavia, l’operazione non è affatto vicina alla conclusione. Nonostante gli incontri con la Fiorentina, non esiste ancora un accordo per il trasferimento dell’ex Nantes in maglia rossonera. Nel mezzo anche la concorrenza della Roma, in forte pressing per acquistare il giocatore. Vedremo se entro questa settimana il futuro di Veretout verrà finalmente definito.

Calciomercato Milan, arriva Seri se salta Veretout?

Sky Sport spiega che in questo momento il Milan offre 15 milioni di euro più bonus e la Roma ne offre 16 più bonus (meno dei rossoneri come premi, però). La Fiorentina è in attesa di proposte migliori per il proprio calciatore, che gradisce entrambe le destinazioni. Il club rossonero si è mosso prima e con maggiore forza, spera di riuscire a concludere a breve.

Ovviamente Paolo Maldini, Zvonimir Boban e Frederic Massara valutano anche delle alternative. Sky Sport conferma il nome di Jean Michael Seri, 27enne ivoriano che nell’ultima stagione è retrocesso col Fulham dalla Premier League. L’ex Nizza lascerà sicuramente il club londinese, che nell’estate 2018 ha investito ben 30 milioni per acquistarlo. 34 presenze, 1 gol e 3 assist nella prima annata inglese di Seri, che in nazionale gioca con Franck Kessie.

Bennacer ha sempre voluto il Milan, operazione ai dettagli: la situazione

Redazione MilanLive.it

