Il Milan continua a lavorare sul calciomercato anche in uscita. La rosa è da sfoltire e ci sono tanti giovani ex Primavera da piazzare. I rossoneri hanno comunicato la cessione in prestito di Tommaso Pobega al Pordenone.

Il club friulano, che parteciperà per la prima volta nella sua storia al campionato di Serie B, ha deciso di acquistare il centrocampista milanista, classe 1999. La formula è il prestito con diritto di riscatto, ma il club di via Aldo Rossi ha mantenuto la possibilità di un contro riscatto. Ecco il comunicato del Milan:

“AC Milan comunica di aver ceduto con la formula del prestito con diritto di opzione e contropzione al Pordenone Calcio le prestazioni sportive del calciatore Tommaso Pobega”.

IL CENTROCAMPISTA SCUOLA MILAN POBEGA VESTE IL NEROVERDE ⚫️💚 Nello scorso campionato 3⃣reti & 3⃣assist con la Ternana

🅱️envenuto ▶️ https://t.co/Itkc4i1sCj#ForzaRamarri #PN2020 pic.twitter.com/22mw58EAIO — Pordenone Calcio (@PordenoneCalcio) 15 luglio 2019

Il ragazzo ha rilasciato le sue prime parole da giocatore del Pordenone sul sito ufficiale del club: «Sono davvero contento, arrivo in una società molto organizzata, con un ottimo centro sportivo. C’è tutto per fare bene, non vedo l’ora di cimentarmi in serie B. Cercherò di mettere a disposizione del mister e dei compagni le mie caratteristiche principali: corsa, fisicità e duttilità». Facciamo un enorme in bozza al lupo a Pobega.

Redazione MilanLive.it