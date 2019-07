Calciomercato Milan: per l’attacco idea Rafael Leao, talento in forza al Lille. Valutazione del cartellino non bassa e trattativa che non si presenta facile.

Il Milan è impegnato in una sessione di calciomercato non semplice. Deve rinforzarsi in maniera importante e al tempo stesso badare al bilancio. Le difficoltà a cedere non aiutano la dirigenza nel raggiungere i propri obiettivi.

Tra i desideri di questa finestra estiva c’è anche l’acquisto di un attaccante, nello specifico di una seconda punta che affianchi Krzysztof Piatek. Mister Marco Giampaolo nei primi allenamenti sta utilizzando soprattutto André Silva come spalla del bomber polacco. Ma si cerca anche un profilo differente per rimpolpare il reparto.

Calciomercato Milan, interessa Rafael Leao del Lille

Oggi il quotidiano Tuttosport rivela che il Milan ha effettuato un sondaggio per Rafael Leao. Si tratta di un attaccante di 20 anni che milita nel Lille, dove è approdato nell’estate 2018 proveniente dallo Sporting Lisbona. Nella sua prima stagione in Francia ha collezionato 8 gol e 2 assist in 26 presenze (18 da titolare). Il club francese lo valuta già sui 35 milioni di euro, un prezzo molto alto.

Rafael Leao sa fare sia la prima che la seconda punta. Il giovane talento portoghese ha molti margini di miglioramento e insieme a Nicolas Pepe è stato uno dei giocatori che ha più impressionato nel Lille, capace di qualificarsi in Champions League dopo un’annata fantastica. Qualcuno lo aveva paragonato a Kylian Mbappe, ma lui pensa a sé stesso e vuole affermarsi. Veloce e abile nel dribbling, il 20enne attaccante appare destinato a entrare nel giro della nazionale maggiore del Portogallo.

Anche la Roma ha messo gli occhi su di lui, ma la trattativa non è affatto semplice. Anche il club giallorosso, come il Milan, ha bisogno di fare qualche cessione per poter investire nel calciomercato in entrata. E non mancano le società estere interessate a questo giocatore, Tuttosport menziona Everton e Valencia.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it