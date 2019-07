Milan-Veretout, fase di stallo. Elliott pronto ad arrivare ai 20 milioni di euro ma ad una sola condizione. Proposta, tuttavia, che al momento non interessa alla Fiorentina. Le ultime.

Jordan Veretout e il Milan, ora segue una fase di stallo. Come infatti riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, c’è una situazione di stand-by considerando l’ultima offerta rossonera e la solita richiesta della Fiorentina.

Elliott Management Corporation, infatti, non si smuove dalla propria strategia: offerti 16 milioni di euro più due di bonus, il Diavolo intende superare quota 20 solo e unicamente con l’inserimento di Lucas Biglia dell’affare.

Calciomercato Milan, ultimatum di Elliott per Veretout

Nessun passo indietro sotto questo aspetto: se la Fiorentina non accetterà la contropartita tecnica, non avrà il resto che manca al prezzo pieno in contanti. Il problema è che il Ds viola Daniele Pradé, nonostante tutto, continua a declinare la proposta: Biglia, per ora, non interessa.

Ma se nessuna delle due parti si muove dalle rispettive posizioni – sottolinea la rosea – la partita, che comunque continua, rischia tuttavia di bloccarsi ulteriormente.

Veretout, pronto il rilancio della Roma

Attenzione poi al contropiede della Roma, che resta pienamente in gioco ed è più disponibile a modificare la strategia d’attacco. Il club capitolino non intende rilanciare la propria proposta, ma è pronta a rimodularla.

La strategia giallorossa sarebbe la seguente: offrire in contanti una cifra superiore a quella messa sul piatto dai rossoneri, ma stavolta senza la contropartita rappresentata da Grégoire Defrel.

Milan-Roma, prende corpo l’idea Suso

Tuttavia – conclude la rosea – questa partita è un continuo ribaltamento di fronte, e il risultato finale ancora non deve essere scritto. Le stesse protagoniste, Roma e Milan, intanto sono in campo anche per Suso: ieri il giocatore è stato provato da trequartista nelle prove tattiche di Giampaolo, la società romanista, invece, lo vorrebbe come rinforzo sugli esterni.

Redazione MilanLive.it

