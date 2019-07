I negoziati per il trasferimento di Modric al Milan non sono iniziati. Per adesso solamente un sondaggio: servono delle condizioni specifiche perché si realizzi il sogno.

Nelle ultime ore si sta parlando del sogno impossibile Luka Modric per il Milan. Ieri la dirigenza rossonera ha incontrato Vlado Lemic, uno dei suoi agenti, e sono dunque partite le suggestioni.

Il centrocampista croato classe 1985 sarebbe un colpo straordinario per il centrocampo di Marco Giampaolo, non c’è dubbio. Nonostante l’età non più giovanissima, si tratta di un giocatore ancora in buona forma e che può fare almeno un paio di stagioni ad ottimo livello. Oltre che un apporto tecnico, può dare tanto con la sua personalità e un acquisto simile aiuterebbe anche il calciomercato del Milan. Ma l’operazione appare decisamente difficile.

Calciomercato Milan, sogno Modric: devono verificarsi delle condizioni

Oggi Sky Sport spiega che non è ancora partita alcuna trattativa. Il Milan ha fatto solamente un sondaggio chiedendo informazioni su Modric e la sua situazione al Real Madrid. Se il club madrileno decidesse di fare una rivoluzione a centrocampo e di far partire il Pallone d’Oro 2018 ad un prezzo non eccessivo, allora i rossoneri potrebbero anche provarci.

Senza dimenticare l’ingaggio di Modric, che percepisce circa 12,5 milioni di euro annui e dovrebbe fare un sacrificio. Il rapporto tra lui e Zvonimir Boban è ottimo, però ovviamente esso non basta. Serve che il Real Madrid stabilisca un prezzo ragionevole e che lo stesso calciatore riveda le proprie pretese economiche. Altrimenti è impensabile che il sogno diventi realtà.

Il contratto del centrocampista croato con i blancos scade a giugno 2020, dunque immaginare un suo trasferimento non è utopia. Ma immaginare di vedergli indossare la maglia del Milan appare certamente complicato per i costi che comporta l’operazione. Non rimane che attendere i prossimi giorni per capire se possano esserci sviluppi concreti e se Modric sarà destinato a restare un sogno irrealizzato. Nessuno si illude al momento.

