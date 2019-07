Giampaolo a Milanello continua a provare il modulo che da anni porta avanti nelle sue squadre. Cerca di capire se i giocatori rossoneri possono interpretarlo bene.

In attesa di nuovi rinforzi dal calciomercato, Marco Giampaolo continua a lavorare a Milanello con i giocatori a disposizione. Il mister sta cercando di trasmettere man mano le proprie idee di calcio, sperando che vengano assimilate al più presto.

Come riportato da Sky Sport, Giampaolo sta insistendo con il modulo 4-3-1-2 e sta provando essenzialmente questo al momento. Vuole capire se l’attuale organico del Milan, al quale mancano comunque alcuni interpreti (tra assenti per problemi fisici e per impegni con la nazionale), può interpretarlo nella maniera che lui ritiene adatta allo sviluppo del calcio che lui vuole proporre.

Come già emerso nei giorni scorsi, prosegue l’esperimento riguardante Jesus Suso. Lo spagnolo, abituato a giocare come esterno destro offensivo, viene schierato da trequartista alle spalle delle due punte. C’è molto che deve imparare per giocare lì, soprattutto a livello di movimenti visto che nelle recenti stagioni è apparso un po’ limitato sotto questo profilo. In attesa che Lucas Paquetà rientri dalle vacanze per essere testato nella medesima posizione, tocca a Suso convincere Giampaolo adesso.

Le indicazioni del mister saranno fondamentali anche in chiave calciomercato. Paolo Maldini, Zvonimir Boban e Frederic Massara riceveranno i feedback necessari per capire quali giocatori possano fare parte del progetto e quali no. Di conseguenza ci si muoverà con maggiore certezza anche per quanto riguarda il calciomercato in entrata. I tifosi si aspettano un’accelerata nei prossimi giorni. Serve intervenire in tutti i reparti.

Redazione MilanLive.it

