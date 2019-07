La ricerca di un difensore è ormai diventata prioritaria per il Milan. Serve un quarto centrale, e secondo Sky Sport è concreto l’interesse per Merih Demiral della Juventus.

Il Milan ha necessità di rinforzare la difesa. Gli obiettivi sondati sin qui sono stati tanti, alcuni dei quali hanno anche rifiutato il trasferimento, tipo Kabak che dallo Stoccardo si è trasferito allo Schalke 04 rifiutando Milan e Bayern Monaco.

Serve un quarto centrale ma il problema dall’esterno sembra principalmente relativo al ruolo da affidare al neo-acquisto: nel senso che oltre all’intoccabile capitan Alessio Romagnoli, ci sono sia Mateo Musacchio (che ha quasi sempre giocato titolare ultimamente con risultati altalenanti) e Mattia Caldara il quale dovrebbe essere il titolare ma è infortunato e recupererà al 100% solo a stagione in corso.

È chiaro che serva un centrale: ma per fare il titolatissimo e dunque mettere da parte Musacchio e potenzialmente anche Caldara? Nel caso invece si voglia affidare un ruolo di riserva al futuro nuovo acquisto, bisognerà contenere i costi dunque cercare l’affare: un difensore esperto, con tante partite alle spalle anche a livello internazionale, ma ad una cifra abbordabile.

Milan-Demiral, trattativa reale

È già passato anche troppo tempo: il raduno è già cominciato da diversi giorni e la tournée americana è imminente. Marco Giampaolo ha bisogno di garanzie in difesa per lavorare bene e a lungo sui movimenti della linea a 4.

Sono arrivati nuovi aggiornamenti da Sky Sport 24 sulla scelta del difensore centrale. Questo quanto dichiarato da Manuele Baiocchini: “Maldini, Boban e Massara sono al lavoro e un giocatore che piace molto è Demiral che la Juventus ha preso da poco dal Sassuolo per 18 milioni di euro. I bianconeri chiedono 40 milioni. La trattativa è molto complicata, ma è reale“.

Merih Demiral si è messo in luce nel Sassuolo nella seconda parte dell’ultima stagione. Il giocatore era approdato in Italia con la regia della Juventus, che lo ha poi acquistato per 18 milioni di euro a inizio luglio. Il 21enne turco non parte certamente come titolare nelle gerarchie di Maurizio Sarri, soprattutto dopo l’approdo in bianconero di Matthijs de Ligt.

La valutazione della Juventus è molto alta, pare addirittura di 40 milioni di euro. Vedremo se si troverà una formula per acquistare il calciatore, magari in prestito con diritto/obbligo. È un classe 1998, dunque ha grandi margini di crescita.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

