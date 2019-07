Calciomercato Milan: la ricerca di una seconda punta potrebbe portare i rossoneri ad interessarsi a Memphis Depay. A riportarlo sono i colleghi di Tuttosport.

Il Milan è alla ricerca di nuovi rinforzi. Sin qui un terzino sinistro e un centrocampista gli unici acquisti, anche se a breve si dovrebbe chiudere in via ufficiale per Ismael Bennacer (appena finirà la Coppa d’Africa, dove la sua Algeria è in finale).

Altri rinforzi sono necessariamente previsti tra difesa (un centrale) e attacco (una seconda punta). Oltre alle due prime punte, Piatek e Cutrone, nel 4-3-1-2 al fianco del “bomber”, Giampaolo utilizza una seconda punta che giri attorno al centravanti. Potrebbe essere André Silva, ma è l’unico in rosa con queste caratteristiche e peraltro c’è da capire che tipo di impressione abbia fatto all’allenatore e se lo ritenga funzionale.

Milan, Depay con Piatek?



Proprio per coprire questo possibile buco, il Milan avrebbe messo gli occhi su Memphis Depay. Nelle ultime due stagioni con il Lione i suoi numeri sono stati straordinari. Ha giocato sia da esterno che da attaccante. Nella stagione appena conclusa, ha giocato 47 partite, con 12 gol e 16 assist.

Ieri in via Aldo Rossi il Milan ha avuto un incontro con l’agenzia olandese SEG Football. Questa società con sede ad Amsterdam cura gli interessi di diversi calciatori, soprattutto olandesi. Tra questi ci sono Stefan de Vrij (Inter), Memphis Depay (Lione), Marten de Roon (Atalanta), Daley Blind (Ajax), Kevin Strootman (Marsiglia), Kasper Dolberg (Ajax), Arnaut Danjuma Groeneveld (Club Bruges) e altri.

E oggi proprio Tuttosport ha posto l’accento su Depay, il quale ha un contratto con il Lione fino al 2021, ma in queste ultime stagioni nonostante i numeri importanti, il suo rapporto con il club non è stato affatto idilliaco.

Potrebbe dunque lasciare la Francia e chissà che la direzione Milano sia concretamente percorribile. Depay è un classe 1994, lo scorso febbraio ha compiuto 25 anni dunque rientrerebbe appieno nei parametri di giocatore comunque giovane, anche se maturo e con grande esperienza internazionale. In carriera ha oltre 50 presenze tra Champions League ed Europa League.

La sua valutazione è alta (secondo Transfermarkt il valore del giocatore sarebbe di 45 milioni di euro), ma il contratto in scadenza tra due stagioni potrebbe considerevolmente abbassare le pretese del club francese. Inoltre bisognerà capire la volontà stessa del giocatore.

