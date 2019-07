Oggi a Casa Milan colloquio di calciomercato con due rappresentati della SEG, agenzia olandese che tra i propri assistiti ha giocatori come Depay e altri.

La dirigenza del Milan continua a lavorare per rinforzare la squadra a disposizione di Marco Giampaolo. Il tempo passa e c’è bisogno di stringere per l’arrivo di alcuni innesti fondamentali.

L’obiettivo è di prendere almeno un difensore centrale, un centrocampista (dando per sicuro ormai Ismael Bennacer) e una seconda punta. Per il 4-3-1-2 del mister servono queste pedine. Chiaramente è importante anche effettuare delle cessioni, visto che vi sono giocatori che non rientrano nel progetto. Il problema è che mancano le offerte giuste.

Intanto oggi a Casa Milan c’è stato un incontro con l’agenzia olandese SEG Football. Lo rivelano i colleghi di calciomercato.com. Presso la sede rossonera sono giunti due rappresentati, tra i quali l’agente Kees Vos, per incontrare la dirigenza. Questa società con sede ad Amsterdam cura gli interessi di diversi calciatori, soprattutto olandesi. Tra questi ci sono Stefan de Vrij (Inter), Memphis Depay (Lione), Marten de Roon (Atalanta), Daley Blind (Ajax), Kevin Strootman (Marsiglia), Kasper Dolberg (Ajax), Arnaut Danjuma Groeneveld (Club Bruges) e altri.

Probabilmente al Milan sono stati proposti alcuni profili da valutare per questa finestra estiva del calciomercato o per il futuro. L’incontro interlocutorio è durato poco più di un’ora. Nelle prossime ore o nei prossimi giorni capiremo se si possono sviluppare delle trattative concrete.

