News Milan: per domani è prevista la presentazione ufficiale in conferenza stampa di Hernandez e Krunic, gli unici due rinforzi consegnati a Giampaolo finora.

Theo Hernandez e Rade Krunic sono gli unici rinforzi che il Milan ha finora preso nella sessione estiva del calciomercato. Al termine della Coppa d’Africa arriverà anche Ismael Bennacer, ma intento sono loro due gli innesti della dirigenza.

Il club ha già emesso i comunicati ufficiali inerenti il loro acquisto, ma i due giocatori non sono stati ancora presentati in conferenza stampa. Dal Milan fanno sapere che sarà domani il giorno della presentazione di Hernandez e Krunic, che hanno già avuto modo di parlare ai canali ufficiali della società e che avranno modo di farlo pure di fronte ai giornalisti.

Per le ore 14 presso il centro sportivo Milanello è prevista la conferenza stampa con protagonisti l’ex terzino sinistro del Real Madrid e l’ex centrocampista dell’Empoli. Ovviamente non mancherà la presenza della dirigenza al loro fianco. Il Milan nel frattempo sta cercando di prendere altri innesti. Servono un difensore centrale, un centrocampista e una seconda punta. Senza dimenticare le cessioni, necessarie sia per questioni tecniche che economiche e numeriche.

Redazione MilanLive.it

