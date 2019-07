Calciomercato Milan: aggiornamenti da Sportmediaset sul sogno Luka Modric. Il centrocampista del Real Madrid manda segnali ai rossoneri, ma c’è un nodo (quasi) insormontabile.

Il mercato del Milan è in continuo aggiornamento. Rinviate le presentazioni di Krunic ed Hernandez, la dirigenza rossonera sta avendo colloqui con molti agenti e club. Le priorità sono ormai una per reparto.

Nell’attesa di chiudere per Ismael Bennacer al suo ritorno dalla Coppa d’Africa, in cui è in finale con la sua Algeria, il Milan cerca un altro centrocampista vista la trattativa fallita per Jordan Veretout, poi un difensore centrale e una seconda punta. Aggiornamenti da Italia 1 durante il tg sportivo di SportMediaset, hanno riferito novità su Luka Modric, il sogno “impossibile” del Milan e di Zvone Boban.

Modric-Milan: le ultimissime



Il centrocampista croato del Real Madrid lancia segnali al Milan, che lo vorrebbe mettere a disposizione di Marco Giampaolo nel corso di questa estate. Sarebbe un’operazione clamorosa, visto che parliamo del Pallone d’Oro in carica, nonché uno dei più forti centrocampisti del panorama europeo.

La pista, però, si fa sempre più complessa. Da Casa Milan non filtra ottimismo per l’operazione: il Real Madrid è disposto a trattare la sua cessione, però resta il nodo di un ingaggio di 12 milioni di euro netti a stagione per ancora due anni (fino al 30 giugno 2021).

Un ostacolo insormontabile, questo, per il Milan di Elliott visto che è noto il tetto per gli ingaggi fissato da Gazidis. Uno spiraglio piccolossimo su Modric in rossonero è la possibilità che il calciatore si dimezzi l’ingaggio, spalmandolo su più anni.

