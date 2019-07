Stamattina amichevole a porte chiuse a Milanello tra Milan e Novara. Si tratta del primo test per la squadra di Marco Giampaolo, che domani partirà in direzione Stati Uniti per disputare due partite della International Champions Cup 2019.

Il match è in corso sul campo del centro sportivo rossonero. Il mister ha scelto il modulo 4-3-1-2, che sta continuando a provare in questi giorni di ritiro per capire se i giocatori in organico possono interpretarlo al meglio. Nello schieramento scelto c’è Ricardo Rodriguez invece di Theo Hernandez come terzino sinistro titolare. Hakan Calhanoglu gioca da mezzala, mentre Jesus Suso fa il trequartista e Samuel Castillejo la seconda punta al fianco di Krzysztof Piatek.

Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Novara.

MILAN: G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Calhanoglu, Biglia, Brescianini; Suso; Castillejo, Piatek.

NOVARA: Benedettini, Barbieri, Visconti, Collodel, Sbraga, Bellich, Paroutis, Schiavi, Gonzalez, Buzzegoli, Peralta.

