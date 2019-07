Già da tempo si sapeva dell’arrivo al Milan del giovanissimo Andreas Kristoffer Jungdal, portiere classe 2002. La Lega Serie A aveva già riportato il tesseramento del giocatore con il deposito del contratto da parte della società.

Adesso il club ha diramato un comunicato per rendere nota e ufficiale la notizia:

“AC Milan comunica di aver acquisito dal Vejle Boldklub il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andreas Kristoffer Jungdal. Il portiere danese approda al Club rossonero a titolo definitivo e ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2022.

Andreas Kristoffer Jungdal, nato il 22 febbraio 2002, ha iniziato a giocare tra i pali all’età di cinque anni al Skibet IF prima di passare, nel 2013, al Vejle Boldklub. Jungdal vanta, inoltre, 6 presenze nella Nazionale U17 della Danimarca.

Da oggi inizia la sua avventura con il Milan e farà parte della rosa della squadra Primavera“.

Si parla un gran bene di questo giovane danese. Che quindi giocherà in Primavera, come annunciato proprio dal Milan stesso. In attesa di scoprire se alla fine Gianluigi Donnarumma resterà o meno: ad oggi pare più probabile la permanenza che la cessione, ma da qui a fine mercato tutto può ancora succedere. Intanto, diamo il benvenuto al giovanissimo Andreas.

