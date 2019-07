A Singapore si sono sfidate in International Champions Cup Manchester United e Inter: vittoria 1-0 per i Red Devils, con gol decisivo di Greenwood nella ripresa.

Oggi si è giocata la seconda partita dell’International Champions Cup. Dopo la vittoria dell’Arsenal, 2-1 sul Bayern Monaco, oggi è stato il turno di Manchester United e Inter. La partita si è giocata a Singapore, al National Stadium.

La sfida tra Man United e Inter si è conclusa sul risultato di 1-0 per gli inglesi: decisivo il gol del classe 2001 inglese Mason Greenwood al 76′. I nerazzurri, al primo impegno complicato, sono usciti sconfitti ma in squadra giocavano senza attaccanti: i due titolari nel 3-5-2 di Antonio Conte erano Esposito e Longo. Anche i Red Devils avevano diversi giovani in campo e proprio uno di loro ha deciso il match in favore degli uomini di mister Solskaer.

Tra i nerazzurri esordio per Nicolò Barella, in campo per poco più di 15′ nella sua prima gara con la maglia nerazzurra. Per la squadra di Conte prossimo impegno martedì 24 a Nanchino contro la Juventus. Mentre il Manchester United giocherà la prossima partita contro il Tottenham il prossimo 25 luglio.

Goal of the day brought to you by @LaLigaEN was the only goal of the match. Mason Greenwood’s 76’ strike was nicely taken. pic.twitter.com/zhNo7WwdcY — International Champions Cup (@IntChampionsCup) 20 luglio 2019

Match day stats powered by @adidas from today’s early fixture.@ManUtd with some clear dominance over @Inter despite winning by just a single goal. pic.twitter.com/pfAMuwE02T — International Champions Cup (@IntChampionsCup) 20 luglio 2019

Ricordiamo invece che il Milan è partito oggi per Boston e farà il suo esordio in ICC 2019 nella notte di giovedì 25 luglio, ore 3:00 italiane, contro il Bayern Monaco.

