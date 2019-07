Calciomercato Milan: le ultime notizie di Sky Sport rivelano l’accelerata nella trattativa con l’Atletico Madrid per Correa. Fumata bianca vicina, ecco i dettagli.

Angel Correa si avvicina al Milan. Le ultime indiscrezioni danno l’attaccante argentino sempre più ad un passo dal vestire la maglia rossonera.

Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, il Milan e l’Atletico Madrid stanno per chiudere l’accordo. L’operazione dovrebbe valere circa 50 milioni di euro più bonus. L’accelerata c’è stata grazie al blitz di Zvonimir Boban in Spagna per incontrare la dirigenza dei Colchoneros. Domani è atteso in Italia il direttore sportivo Andrea Berta per limare gli ultimi dettagli.

Per quanto concerne le cifre, Di Marzio spiega che si dovrebbe trattare di 50 milioni tra parte fissa e bonus di facile raggiungimento, più altri 7 milioni di bonus più complessi, per arrivare a circa 57 milioni totali. Dopo la cessione di André Silva al Monaco, il Milan ha dato l’assalto deciso a Correa e l’intesa con l’Atletico Madrid è stata pressoché trovata ormai. Il club rossonero si aspetta anche di riuscire a cedere Patrick Cutrone al Wolverhampton nonostante l’attaccante non sia convinto della destinazione ancora.

