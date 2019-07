– SE NON VISUALIZZI GLI ULTIMISSIMI AGGIORNAMENTI, CLICCA QUI –

22:00 – L’inizio della conferenza stampa è previsto alle ore 23:00. Seguila in diretta LIVE con noi!

Il Milan farà il suo esordio nell’International Champions Cup negli States martedì 28 luglio alle ore 20:00 locali (mercoledì 29 luglio alle 3:00 italiane). Marco Giampaolo, come di consueto, parla in conferenza stampa per presentare la sfida contro il Bayern Monaco. Al suo fianco c’è Andrea Conti. L’evento si terrà al Childrens’ Mercy Park, lo stadio del match.

ICC 2019, il cammino del Bayern Monaco finora

La squadra rossonera è a Boston da qualche giorno per partecipare a questa importante competizione estiva. Fa base all’Università di Harvard, dove in questi giorni ha proseguito il lavoro fatto a Milanello in questi primi dieci giorni. I ragazzi si sono spostati a Kansas City, dove si giocherà la partita contro il Bayern, la prima dell’International Champions Cup 2019 dei rossoneri.

I bavaresi invece hanno già giocato due partite: sconfitta all’esordio contro l’Arsenal per 2-1, vittoria al secondo appuntamento contro il Real Madrid per 3-1. Adesso c’è il Milan, che invece fa il debutto in questa edizione. Sarà un test molto importante per Giampaolo per capire a che punto è la sua squadra.

La prima amichevole contro il Novara non è andata benissimo: 1-1 il risultato finale, rete di Theo Hernandez (che, curiosità, incontrerà suo fratello Lucas Hernandez contro i tedeschi). Si sono visti i primi lampi delle idee del nuovo allenatore, ma c’è ancora bisogno di tempo e lavoro. Il tecnico però si è detto soddisfatto per il livello raggiunto in pochi giorni dalla squadra.

