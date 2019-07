Il 20 luglio il Milan partirà per gli USA dove parteciperà alla consueta edizione dell’International Champions Cup. Marco Giampaolo ha diramato la lista dei convocati: a sorpresa c’è anche Giacomo Bonaventura, pronto a tornare in campo.

I rossoneri giocheranno tre partite: Bayern Monaco, Benfica e Manchester United (quest’ultima a Cardiff, in Galles). Saranno tre sfide di altissimo livello molto importanti per capire a che livello è la squadra, sotto ogni punto di vista: fisico, tecnico e tattico. La prima amichevole si è giocata contro il Novara: è finita 1-1, il gol milanista porta la firma di Theo Hernandez, l’ultimo arrivato insieme a Rade Krunic, entrambi presenti nell’elenco dei convocati.

ICC, Milan-Bayern Monaco: dove vederla in diretta tv

Milan–Bayern Monaco, prima sfida dei rossoneri nell’International Champions Cup 2019, sarà visibile in esclusiva su Sportitalia. Il canale in queste ultime settimane ha subito una vera e propria rivoluzione con SI Smart, sviluppata in collaborazione con SportRadar.

Il primo colpo è stata proprio l’acquisizione dei diritti per la trasmissione di questa importante competizione estiva. Fra le partite ovviamente ci sono anche quelle dei rossoneri compresa la prima contro i campioni in carica di Germania.

Le due squadre si sono affrontate l’ultima volta in questa competizione nell’estate del 2017: clamoroso 4-0 in favore del Milan, con la doppietta di un giovanissimo Patrick Cutrone che si stava per affacciare sul grande calcio. Sulla panchina dei bavaresi c’era Carlo Ancelotti.

ICC, Milan-Bayern Monaco: dove vederla in streaming (no Rojadirecta)

Milan–Bayern Monaco sarà visibile anche sul www.sportitalia.com. Tra l’altro, considerato l’orario poco comodo per l’Italia, la gara sarà trasmessa anche in differita su SI Solo Calcio, uno dei quattro canali dell’offerta SI Smart partita proprio in queste settimane.

Vi ricordiamo che le partite del Milan nell’International Champions Cup su Sportitalia verranno commentate da Carlo Pellegatti, che quindi torna a fare il telecronista dopo l’addio a Premium Sport.

Sarà molto interessate veder giocare il nuovo Diavolo di Giampaolo contro squadre di questo livello. Si parte dal Bayern Monaco, la sfida più difficile insieme a quella col Manchester United di Cardiff (in programma il 3 agosto alle 18:30). In mezzo c’è il Benfica (a Foxborough, il 28 luglio alle ore 21:00).

