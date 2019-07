Le ultime news di calciomercato dalla Francia rivelano che ormai manca solo il comunicato ufficiale del passaggio di André Silva dal Milan al Monaco.

André Silva si appresta a diventare un nuovo attaccante del Monaco. Il Milan ha trovato l’accordo col club monegasco per la cessione a titolo definitivo dell’attaccante, felice di intraprendere una nuova esperienza nel Principato.

Il giocatore è già a Montecarlo, dove ha superato le visite mediche ed è pronto a firmare il contratto che lo legherà al Monaco per i prossimi cinque anni. L’operazione dovrebbe portare nelle casse del Milan circa 30 milioni di euro, includendo i bonus. Per il bilancio una plusvalenza complessiva sui 9 milioni. Importante il lavoro dell’agente Jorge Mendes per la riuscita dell’affare.

Milan, André Silva al Monaco per investire su Correa

La cessione di André Silva ha permesso al Diavolo di dare l’assalto ad Angel Correa, attaccante dell’Atletico Madrid. La trattativa è nel vivo e nei prossimi giorni è attesa la fumata bianca. Se tutto andrà bene, la prossima settimana il talento argentino potrà vestire la maglia rossonera. Una seconda punta ideale nelle idee di gioco di Marco Giampaolo, che vuole un partner adatto per valorizzare un bomber come Krzysztof Piatek.

André Silva ha grande voglia di rilanciarsi dopo due stagioni non soddisfacenti. Tra Milan e Siviglia ha dimostrato poco e la sua speranza è di far vedere di essere un grande attaccante nel Principato. Ad allenarlo ci sarà il connazionale Leonardo Jardim, spesso abile a valorizzare i giovani a sua disposizione. Vedremo se ce la farà anche col centravanti cresciuto nel settore giovanile del Porto.

🚨L’international portugais André #Silva termine actuellement sa visite médicale à #Monaco. L’AC Milan et l’AS Monaco ont trouvé un accord avoisinant 25M€ ! Le joueur va signer un contrat de 5 ans. #RMCsport — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) 23 luglio 2019

