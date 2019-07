Calciomercato Milan: il club rossonero e l’Atletico Madrid devono definire i dettagli dell’affare Correa, che potrebbe essere ufficializzato la prossima settimana.

Il Milan si avvicina sempre più all’acquisto di Angel Correa dall’Atletico Madrid. Negli ultimi giorni la trattativa ha subito una grande accelerata, sia grazie alla cessione di André Silva al Monaco che al blitz di Zvonimir Boban in Spagna.

Secondo quanto spiegato da Sportmediaset, i club devono trovare l’accordo riguardante i bonus dell’operazione. I Colchoneros valutano l’attaccante argentino 50 milioni di euro e vogliono questa cifra, comprendendo dei bonus facilmente raggiungibili. Di diverso avviso il Milan, che vuole mettere sul piatto al massimo 40 milioni di parte fissa più circa 5 di bonus legati alla qualificazione Champions League o a presenze-reti del giocatore.

Correa, trattativa Milan-Atletico Madrid: il punto

L’affare Correa dovrebbe chiudersi attorno ai 45 milioni e non ci sono conferme su un presunto inserimento del Napoli. Ora il talento sudamericano è negli USA con l’Atletico Madrid per la International Champions Cup 2019, torneo al quale anche il Milan sta prendendo parte. La squadra rossonera lascerà gli USA lunedì prossimo.

La prossima settimana può essere quella calda per visite mediche e firma di Correa. Per l’argentino sarebbe pronto un contratto da cinque anni a 3 milioni netti annui. Un colpo importante per Marco Giampaolo, bisognoso di una seconda punta da affiancare a Krzysztof Piatek.

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it