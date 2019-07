Calciomercato Milan: il trasferimento di André Silva al Monaco sarebbe saltato, stando a quanto riferito da La Repubblica. L’edizione online del noto quotidiano parla di un “imprevisto” nell’affare.

Secondo quanto riportato dall’edizione online de La Repubblica, sarebbe saltato il trasferimento di André Silva al Monaco. Ci sarebbero state delle complicazioni, probabilmente per quanto riguarda l’ingaggio oppure nelle visite mediche. Verifiche in corso.

Per il noto quotidiano, l’affare si potrebbe addirittura già considerare saltato. I rossoneri erano pronti ad incassare i 30 milioni da reinvestire poi su Angel Correa dell’Atletico Madrid. Senza l’uscita del portoghese, rischia di complicarsi anche l’arrivo dell’argentino, anche se su questo non ci sono alcune novità in merito.

Una conferma è arrivata anche da Carlo Laudisa, esperto di calciomercato e giornalista della Gazzetta dello Sport: “Doccia fredda per il Milan. André Silva non supera le visite mediche al Monaco: in fumo 30 milioni (per ora). Che succede adesso con Correa e l’Atletico Madrid?“.

Doccia fredda per il #Milan. #AndreSilva non supera le visite mediche al #Monaco: in fumo 30 milioni (per ora). Che succede adesso con #Correa e l’#AtleticoMadrid ? — Carlo Laudisa (@carlolaudisa) 23 luglio 2019

Per TuttoMercatoWeb, non ci sarebbe alcun problema legato alle visite mediche di André Silva. L’ostacolo è la distanza sulle richieste di ingaggio del giocatore e del suo agente.

Sarebbe davvero un duro colpo per il Milan questa notizia qualora fosse vera. La cessione di André Silva è fondamentale per finanziare la campagna acquisti, compreso l’acquisto di Angel Correa. Stando ai primi rumors, l’arrivo dell’argentino non dovrebbe essere in discussione in ogni caso. Ma chiaramente siamo in attesa di novità concrete.

