Calciomercato Milan: l’acquisto di José Angel Correa dall’Atletico Madrid, potrebbe essere il più costoso della storia del club rossonero.

I prezzi del calciomercato sono da diversi anni impazziti, si sono clamorosamente alzati a dismisura. Le valutazioni sembrano sempre meno attinenti ai reali valori dei giocatori in campo.

Intanto il Milan si appresta a mettere a segno un nuovo colpo: José Angel Correa. Stando alle cifre che girano in questi ultimi giorni, si parla di una valutazione di 40 milioni di euro in parte fissa, e 10 di bonus che però sarebbero facilmente raggiungibili. Il che potrebbe portare ad una cifra di 50 milioni che il Milan dovrebbe pagare all’Atletico Madrid per il cartellino dell’attaccante argentino.

Calciomercato Milan, Correa vicino: le cifre dell’affare – VIDEO

Milan, Correa potrebbe essere l’acquisto più costoso!

Come fanno notare i colleghi di Transfermarkt.it, se davvero queste fossero le cifre, Correa diventerebbe l’acquisto più pagato nella storia del Milan. Una curiosità che vale giusto per le statistiche, vista la premessa iniziale.

Finora il più costoso è Leonardo Bonucci, arrivato due estati fa dalla Juventus per 42 milioni, anche se ci fu l’inserimento di Mattia De Sciglio come contropartita. Nella top 10 presenti anche Manuel Rui Costa e Alessandro Nesta tra i grandissimi della storia milanista. Ma prevalentemente spiccano tutti giocatori acquistati negli ultimi anni come André Silva (ormai prossimo alla cessione al Monaco), Paquetà, Piatek e Caldara.

A prescindere dalla valutazione, che potrebbe anche essere considerata troppo alta, Correa è un ottimo giocatore: funzionale al nuovo Milan che sta nascendo.

“Funzionale”, una parola usata spessissimo in questi ultimi mesi, ma che bene spiega il mercato su cui stanno lavorando Maldini, Boban e Massara.

L’arrivo di Giampaolo, unita alle idee dei tre sopracitate, ha portato una ventata d’aria nuova al club rossonero. Idee chiare e precise sui profili da acquistare per rinforzare una squadra con una discreta base di partenza, ma che ha l’obbligo di centrare la qualificazione alla prossima Champions League durante il campionato che tra meno di un mese comincerà.

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it