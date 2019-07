Il Milan è vicino a mettere a segno un nuovo colpo di calciomercato. Dopo Hernandez, Krunic e Bennacer il club sta per definire l’arrivo di Angel Correa dall’Atletico Madrid. La cessione di André Silva al Monaco e il blitz di Boban domenica in Spagna hanno consentito di effettuare un’accelerata e nelle prossime ore l’affare dovrebbe essere chiuso. Per il Milan in investimento che dovrebbe aggirarsi sui 40 milioni di euro più 10 di bonus. Il 24enne argentino, che firmerebbe un contratto quinquennale da circa 3 milioni anni, per caratteristiche è una seconda punta ideale alle esigenze di mister Marco Giampaolo. Veloce e abile nel dribbling, può fare la differenza con la maglia rossonera.

