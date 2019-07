Le probabili formazioni della prima amichevole statunitense del Milan, che alle ore 3 italiane affronterà il Bayern Monaco

C’è tanta attesa per l’esordio del Milan nella nuova International Champions Cup, la competizione estiva che si disputa in giro per il mondo tra club di altissimo rango.

I rossoneri guidati da Marco Giampaolo se la vedranno, come prima amichevole della tournée statunitense, contro il Bayern Monaco campione di Germania. L’incontro si disputerà a Kansas City alle ore 3 italiane (alle 20 locali).

Una gara molto attesa per il Milan, che potrà valutare lo stato di preparazione atletica dei suoi calciatori e anche il livello dell’integrazione tecnico-tattica con il nuovo mister Giampaolo, che ha schemi e metodi completamente diversi dal suo predecessore Rino Gattuso. Per il Bayern invece si tratterà della terza amichevole negli Usa dopo la sconfitta con l’Arsenal ed il successo contro il Real Madrid.

Milan-Bayern Monaco, le probabili formazioni del match

Sarà il 4-3-1-2 il modulo con cui Giampaolo schiererà il suo Milan già stanotte; nonostante le assenze ed un calciomercato ancora in divenire, il tecnico rossonero vuole sperimentare l’adattabilità di diversi suoi calciatori con questo tipo di schema.

Il Bayern di Niko Kovac invece farà turnover rispetto all’amichevole di due giorni fa contro il Real, ruotando le scelte anche tra i due tempi regolamentari. Tanti i big in campo nelle fila bavaresi, con il Milan che dunque non dovrà sottovalutare l’impegno di Kansas City e cercare di fare bella figura, come quella di due estati fa nella ICC 2017 in Cina.

Milan (4-3-1-2): G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Borini, Biglia, Calhanoglu; Suso; Castillejo, Piatek.

A disposizione: Reina, Plizzari, A. Donnarumma, Gabbia, Calabria, Strinic, Rodriguez, Brescianini, Capanni, Mionic, Maldini, Capone, Cutrone. All: Giampaolo.

Bayern Monaco (4-1-4-1): Neuer; Pavard, Sule, Martinez, Alaba; Thiago; Gnabry, Goetzka, Tolisso, Coman; Lewandowski.

A disposizione: Ulreich, Kimmich, Boateng, Zaiser, Singh, Hoffmann, Sanches, Arp, Muller, Davies, Johansson, Stiller, Kehl. All: Kovac.

ICC 2019, Milan-Bayern Monaco: dove vederla in tv e streaming

