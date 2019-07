Cristian Zapata dopo l’addio al Milan, è passato al Genoa da svincolato. Il difensore colombiano oggi è stato ufficialmente presentato: ecco le sue dichiarazioni.

Lo scoro 30 giugno è scaduto definitivamente il contratto che legava il Milan a Cristian Zapata. Da svincolato, il difensore colombiano si è accordato con il Genoa e oggi è stato ufficialmente presentato.

Nelle dichiarazioni riportate da Primocanale, ha parlato del perché abbia scelto il Grifone: “Non vedo l’ora di ricominciare. Sono qui perché il Genoa mi ha voluto e perché questa è una squadra interessante che vuole fare meglio dell’anno scorso. Porto esperienza ed entusiasmo e si che i tifosi del Genoa sono molto caldi come piace a me”.

Sul suo passato al Milan, in cui ha giocato per 7 stagioni collezionando circa 150 partite: “Al Milan resterò sempre molto legato, ma qui mi hanno voluto e voglio ricambiate la fiducia”.

Per Zapata è già derby della Lanterna!

Zapata è pronto per la nuova stagione con il Genoa, che oggi inizierà il ritiro estivo. Ma sopratutto il colombiano lancia già la sfida alla Sampdoria di Eusebio Di Francesco: “Sono convinto che faremo bene. Il derby? Alla Sampdoria ho già segnato, sogno di fare il bis”.

Al sito ufficiale, Zapata ha rilasciato queste dichiarazioni: “Sono molto contento di essere in un club come il Genoa, che ha tanta voglia di fare bene quanta ne ho io. Darò il meglio e aiuterò i miei compagni in ogni partita, in ogni allenamento e ogni volta che ce ne sarà bisogno”.

