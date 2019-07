La Lega Serie A ha emesso un comunicato ufficiale nel quale ha annunciato che lunedì 29 luglio verrà presentato ufficialmente il calendario del campionato 2019/2020. Nella stessa giornata assemblea nella sede milanese che inizierà alle ore 14:30.

Di seguito i punti all’ordine del giorno che verranno discussi:

Verifica poteri. Comunicazioni del Presidente. Approvazione budget 2019/2020. Proposta di MediaPro su diritti 2021/2022 e seguenti. Calendario competizioni 2019/2020. IMG: aggiornamento negoziazioni. Accordo Collettivo LNPA-AIC: proroga al 30 giugno 2020. Varie ed eventuali. Fatturazioni dei proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi della stagione sportiva 2019/2020.

La diretta TV dell’evento riguardante l’ufficializzazione del calendario Serie A 2019/2020 è prevista su Sky Sport 24 e Sky Sport Serie A a partire dalle ore 18.45. Il tutto si svolgerà presso gli studi Sky di Milano.

La prossima stagione di Serie A TIM prenderà il via con gli anticipi di sabato 24 agosto 2019 per concludersi il 24 maggio 2020. Tre i turni infrasettimanali previsti: mercoledì 25 settembre 2019, mercoledì 30 ottobre 2019 e mercoledì 22 aprile 2020. Quattro stop per gli impegni delle Nazionali: l’8 settembre, il 13 ottobre, il 17 novembre e il 29 marzo 2020. Invece la sosta invernale è in programma dal 23 dicembre al 5 gennaio 2020.

Il tabellone della #CoppaItalia 2019/2020!

I primi 12 club della #SerieATIM entreranno in gioco nel Terzo Turno Eliminatorio, in calendario il 18 agosto 2019. pic.twitter.com/4Lhovo8tO6 — Lega Serie A (@SerieA) 23 luglio 2019

