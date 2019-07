Il Milan insiste per avere Demiral, nonostante la Juventus continui a fare muro. I rossoneri faranno altri tentativi per convincere i bianconeri.

Il Milan tutto è d’accordo: Merih Demiral è il miglior rinforzo possibile per la difesa. Stando a quanto riportato da Sky Sport, dirigenza e allenatore vogliono fortemente il turco per affiancare Alessio Romagnoli nel quartetto titolare di retroguardia.

Come vi abbiamo già raccontato più volte, la Juventus non ha nessuna intenzione di privarsene: la società bianconera ha sparato altissimo sul costo del giocatore, acquistato qualche settimana fa dal Sassuolo per 18 milioni, oggi la valutazione si aggira addirittura intorno ai 40 milioni. E anche in caso di cessione, la Juve vuole comunque tenere il controllo del giocatore.

Oltre alla valutazione esagerata, il Milan ovviamente non è d’accordo con questo ultimo punto. Demiral arriva soltanto se a titolo definitivo, non ci sono alternative. Nonostante il muro bianconero, spiega Sky, la società rossonera farà ulteriori tentativi per provare a convincerli. Paolo Maldini e Frederic Massara insisteranno fino a quando non ci sarà una chiusura definitiva da parte della Juventus.

Il club di via Aldo Rossi punta molto sulla volontà del giocatore, che in questo momento troverebbe sicuramente poco spazio alla Juventus perché chiuso da: Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Matthij de Ligt e anche Daniele Rugani. Ma i bianconeri puntano moltissimo sul turco ed è per questo che non hanno intenzione di darlo via a titolo definitivo. Vedremo cosa succederà.

