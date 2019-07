L’agente di Andrea Conti, Mario Giuffredi, ha escluso qualsiasi tipo di ipotesi di cessione del terzino rossonero. Ecco le sue dichiarazioni anche sulla concorrenza con Calabria.

Andrea Conti resterà al Milan, non c’è alcun dubbio. C’era stata qualche voce di mercato in questi ultimi giorni su interessi dall’Inghilterra. Mario Giuffredi, il suo agente, ha però smentito qualsiasi tipo di ipotesi di addio al club rossonero.

“Andrea sta bene finalmente ed è pronto per fare una grande stagione”, ha esordito il procuratore ai microfoni dei colleghi di gazzamercato.it. Spazzate via tutti i possibili dubbi: “Conti è felice al Milan e vuole restare assolutamente. Non ci sono dubbi”.

Per Conti è un anno importante. Nel calcio di Marco Giampaolo c’è bisogno dei terzini di grande spinta. Da una parte c’è Theo Hernandez, dall’altra Davide Calabria è sempre più una certezza (fra i migliori contro il Bayern Monaco), ma Conti vuole provare ad imporsi ad ogni costo. Giuffredi spiega: “La concorrenza non ha mai spaventato Andrea, anzi per lui è sempre stata uno stimolo ulteriore a fare meglio. Anche in questo caso sarà così. Anche se per molti parte indietro nelle gerarchie, sappiamo il suo valore. È carico e determinato per prendersi la maglia da titolare”. Sky – Milan, si valuta anche Keita Balde

