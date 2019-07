Keita Balde è rientrato al Monaco dopo un anno in prestito all’Inter. Secondo quanto riportato da Sky Sport in questi minuti, il Milan starebbe valutando anche il suo profilo per il ruolo di seconda punta da affiancare a Krzysztof Piatek.

La prima opzione resta chiaramente Angel Correa. La trattativa con l’Atletico Madrid va avanti a fari spenti e, come vi raccontiamo ormai da qualche giorno, si discute soprattutto dei bonus. I rossoneri sono disposti a spendere 40 milioni di base per l’acquisto dell’argentino e ad aggiungere 10 milioni, ma questi solo ad alcune condizioni.

Keita sarebbe un’alternativa proprio a Correa. Non c’è nessuna trattativa al momento con il Monaco, è soltanto un’ipotesi che il Milan sta valutando. Il giocatore ha già giocato spesso nel ruolo di seconda punta: lo fece con ottimi risultati anche alla Lazio, prima di passare nel Principato dove non ha mai trovato grande fortuna.

All’Inter ha giocato una buona stagione, ma nulla più. Ricordiamo che il Milan andò vicinissimo al suo acquisto nell’estate del 2017 con Massimiliano Mirabelli che provò a prenderlo ad ogni costo. Poi però a spuntarla fu proprio il Monaco. Adesso si riapre questa pista. Ma, lo ribadiamo, è soltanto una valutazione del momento, non una trattativa.

Theo Hernandez, distorsione tibio-tarsica. Rientrerà in Italia

