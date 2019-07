Theo Hernandez ha riportato una distorsione tibio-tarsica, escluse ancora fratture. Il giocatore rientrerà a breve in Italia e si sottoporrà ad altri esami.

Abbiamo temuto il peggio quando Theo Hernandez è uscito dal campo in barella con le mani in volto e quasi in lacrime. Effettivamente il movimento innaturale della sua caviglia destra non poteva lasciarci tranquilli.

Invece dai primi esami effettuati non sembra esserci nulla di troppo complicato. Le ultime indiscrezioni parlano di distorsione tibio-tarsica, escluse quindi fratture. Adesso lo spagnolo farà rientro in Italia e si sottoporrà ad ulteriori esami diagnostici. Per quanto riguarda i tempi di rientro, il terzino potrebbe tornare a disposizione di Marco Giampaolo fra tre settimane, in tempo per la prima di campionato del 25 agosto.

Theo aveva iniziato Bayern Monaco–Milan come meglio non poteva: un biglietto da visita niente male la prima devastante azione a sinistra, con tanto di dribbling sul difensore di tacco e tiro in porta. Nella seconda ha mandato in porta Daniel Maldini, che non ha trovato la rete per un soffio. Poi altre giocate di altissimo livello, fino al momento dell’infortunio.

Per fortuna nulla di troppo grave. Ora il giocatore lavorerà per rientrare il prima possibile. Finisce la sua avventura americana, che il Milan concluderà domenica con la partita contro il Benfica. Poi il terzo e ultimo impegno dell’International Champions Cup si giocherà a Cardiff contro il Manchester United.

Donnarumma: “Dissi a mio padre che doveva portarmi al Milan”

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it