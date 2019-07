Finalmente si chiude la telenovela Dani Ceballos: il talento spagnolo passa ufficialmente dal Real Madrid all’Arsenal in prestito

Uno dei calciatori maggiormente apprezzati nei recenti campionati europei Under 21 ha finalmente deciso e ufficializzato il proprio destino professionale.

Dopo tanti rumors di calciomercato, Dani Ceballos si è accasato all’Arsenal. Notizia in realtà piuttosto attesa dopo le recenti visite mediche a Londra per il centrocampista cresciuto nel Betis Siviglia e successivamente trasferitosi nel Real Madrid, club che oggi lo ha ufficialmente ceduto ai ‘Gunners’ con la formula del prestito. Da valutare se è stato inserita una cifra per il riscatto definitivo.

Ceballos, classe ’96 nativo di Siviglia, non ha vissuto stagioni positive e produttive con la maglia Real, avendo giocato solo 35 volte in due anni e quasi sempre partendo dalla panchina con le ‘merengues’. Nelle scorse settimane il Milan si è interessato fortemente al centrocampista di qualità come possibile rinforzo per la mediana di mister Giampaolo, ma la trattativa con il Real non è mai entrata nel vivo, anche per la forte e determinata concorrenza dell’Arsenal.

Dispiace solo che il trasferimento di Ceballos avviene a titolo temporaneo, stessa condizione posta dal Milan nei dialoghi con il club madrileno ma all’epoca dei fatti considerata un’opzione poco favorevole.

