Theo Hernandez potrebbe rientrare fra tre settimane, giusto in tempo per la prima partita di campionato. Ecco il punto di Sportmediaset.

Dalla brutta notizia di André Silva che non va più al Monaco, alla brutta notizia sul campo. L’infortunio di Theo Hernandez sta preoccupando un po’ lo staff medico rossonero, nonostante i primi esami abbiano escluso fratture.

Al momento è una forte distorsione, ma il giocatore farà nuovi esami in Italia per capire se c’è un interessamento dei legamenti. Nelle prossime ore sono attese novità per quanto riguarda questo argomento e i tifosi aspettano con ansia notizie positive. Lo spagnolo è stato il migliore in campo contro il Bayern Monaco prima della sostituzione forzata.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, stando alle prime voci di corridoio, Theo potrebbe tornare a disposizione di Marco Giampaolo soltanto in tempo per la prima giornata di campionato del prossimo 25 agosto. Un stop quindi di tre settimane, significa niente pre campionato. Sarebbe sì il male minore, ma resta comunque una tegola.

Theo si è messo subito in mostra contro il Bayern con un paio di cavalcate paurose. In una di queste è andato al tiro in porta (dopo aver dribblato il difensore con un colpo di tacco) e nell’altra ha regalato uno splendido assist a Daniel Maldini che ha poi sfiorato il gol. Un debutto niente male macchiato però da questo infortunio.

