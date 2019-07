Secondo quanto riportato da Sportmediaset, ci sono altri due club di André Silva. Si tratta ancora per Angel Correa, questione di bonus. Donnarumma destinato a restare.

Nell’edizione odierna di Sportmediaset, il giornalista Claudio Raimondi ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda il calciomercato del Milan, fra la questione André Silva da risolvere a Gianluigi Donnarumma, per passare ovviamente da Angel Correa.

L’attaccante portoghese è rientrato a Milano e si allena a Milanello. Su di lui ci sono anche altri due club: Southampton e Marsiglia. Jorge Mendes oggi è in Italia, come scrive AS.com, e potrebbe incontrare il Milan per fare il punto della situazione. C’è il Wolverhampton sullo sfondo, ma è avanzata la trattativa per Patrick Cutrone.

Questione Angel Correa: la partita sui bonus, il Milan non vuole andare oltre i 40 milioni. C’è la disponibilità di aggiungere altri 10 milioni, ma solo a determinate condizioni, ad esempio sul numero di gol del giocatore (che all’Atletico Madrid ha sempre segnato molto poco). I rossoneri proveranno a chiudere da domenica per evitare che il giocatore vada in Messico con i Colchoneros.

Capitolo Donnarumma. In Francia raccontano che Tuchel ha consegnato le chiavi della porta del Paris Saint–Germain nelle mani di Areola, quindi Gigio è destinato a rimanere al Milan. Non ci sono altri club interessati al giovane portiere rossonero, sempre più probabile quindi la permanenza. Una bella notizia per i tifosi del Milan.

AS – Jorge Mendes in Italia, possibile incontro col Milan

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it