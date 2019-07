Il Milan vuole Correa, ma non intende andare oltre un certo limite di spesa. Si valutano anche delle alternative sul mercato come Rafael Leao e Keita.

La trattativa per il trasferimento di Angel Correa dall’Atletico Madrid al Milan è in stand-by in questo momento. Sia perché il club rossonero deve fare delle cessioni e sia perché non c’è ancora accordo sul prezzo.

Sportmediaset conferma che l’argentino è l’obiettivo principale in attacco e il Diavolo offre: un contratto quinquennale da 3 milioni a stagione al giocatore più 40 milioni ai Colchoneros per il cartellino. L’Atletico Madrid chiede 50-55 milioni, ma il Milan ritiene che siano troppi per Correa. Paolo Maldini e Zvonimir Boban rifiutano aste al rialzo.

Ovviamente i dirigenti rossoneri stanno valutando anche delle alternative, nel caso in cui l’arrivo del talento cresciuto nel San Lorenzo dovesse saltare. I nomi più caldi sono due:

Rafael Leao : portoghese classe 1999 che il Lille valuta 35 milioni e che ha come agente Jorge Mendes. Il patron Gerard Lopez ha aperto alla cessione.

: portoghese classe 1999 che il Lille valuta 35 milioni e che ha come agente Jorge Mendes. Il patron Gerard Lopez ha aperto alla cessione. Keita Baldé: rientrato al Monaco dopo dopo il mancato riscatto da parte dell’Inter, il 24enne senegalese viene valutato 25 milioni dal club monegasco.

Il Milan in attacco vuole comprare, ma anche cedere. Su André Silva, che doveva andare proprio al Monaco, ci sono Marsiglia e Wolverhampton. Il club inglese ha messo nel mirino pure Patrick Cutrone, altro attaccante cedibile, ma l’offerta da 18 milioni più 3 di bonus non è stata accettata dalla società di via Aldo Rossi.

