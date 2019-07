Il Milan è alla ricerca di un difensore centrale ed è emersa l’idea Rugani della Juventus. In attacco Cutrone può essere ceduto, spunta anche il West Ham.

In questo momento il calciomercato del Milan è un po’ fermo, ma la società sta lavorando per rinforzare la squadra. Tra gli obiettivi c’è l’acquisto di un nuovo difensore centrale.

Nell’amichevole contro il Bayern Monaco ha brillato il giovane Matteo Gabbia, ma comunque c’è l’esigenza di prendere un altro giocatore in quel ruolo. Infatti, oltre a lui, ci sono solamente Alessio Romagnoli e Mateo Musacchio. Il portoghese Tiago Djalò dovrebbe andare in prestito e Mattia Caldara rientrerà solamente a ottobre-novembre.

Milan, Rugani per la difesa? West Ham su Cutrone

In queste settimane si è parlato di più difensori accostati al Milan. In primis di Dejan Lovren del Liverpool, che però tra ingaggio e cartellino è un profilo costoso. Inoltre, Jurgen Klopp sembra poco propenso a lasciarlo partire. Poi era spuntato Matija Nastasic dello Schalke 04, ma anche Fabian Schar del Newcastle United.

Il nome forte degli ultimi tempi è Merih Demiral, giovane centrale turco approdato al Sassuolo nel gennaio 2019 e poi acquistato dalla Juventus a inizio luglio. Ma il club bianconero non sembra intenzionato a cederlo. Secondo La Gazzetta dello Sport, è più possibile che la Vecchia Signora dia il via libera alla cessione di Daniele Rugani. L’ex Empoli potrebbe essere un’ipotesi percorribile per il Milan.

Per finanziare il calciomercato in entrata, il club rossonero deve vendere alcuni giocatori. Tra questi c’è Patrick Cutrone, che ha alcune pretendenti in Premier League. Si è parlato soprattutto del Wolverhampton, ma nelle ultime ore è emerso anche l’interesse del West Ham, che ha appena acquistato Sebastien Haller dall’Eintracht Francoforte per circa 40 milioni di euro dopo la cessione di Marko Arnautovic in Cina. Incerto il futuro Javier Hernandez, noto come Chicharito. Il messicano dovrebbe lasciare Londra.

Milan, presentata la seconda maglia Puma 2019/2020 – VIDEO

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it