Sono ore molto calde per il calciomercato del Milan. I rossoneri avrebbero chiuso due affari: Rafael Leao e Leo Duarte. Le conferme sono arrivate da Francia e Brasile. Sky Sport ha fatto il punto della situazione.

La domanda che tutti si pongono è: se arriva Leao, il Milan mollerà Angel Correa? Oggi il suo agente era a Milano per capire quali saranno le mosse di Paolo Maldini e Frederic Massara.

Ci sono conferme sule fatto che il Milan stia trattando Leao parallelamente ad Angel Correa. Non siamo ancora in chiusura, ma piace tanto. Tutto però dipende dalle cessioni. L’operazione con l’Atletico Madrid non si è sbloccata, si ragiona ancora sui bonus.

Ma il fattore determinante è vendere: deve andar via almeno uno fra André Silva e Cutrone (non si è sbloccato l’affare col Wolverhampton). Correa ha già l’accordo col Milan, è felice di vestire la maglia rossonera ma sta aspettando di capire quali sono le mosse dei rossoneri. Che adesso sono a lavoro su Leao.

Per Duarte la trattativa sta entrando nel vivo, può essere l’investimento giusto e in ottica Elliott Management. Si ispira a Juan, ex Roma, anche se sono diversi. Per Demiral è molto difficile perché la Juventus continua a fare muro e a chiedere una cifra molto alta.

I motivi per cui il Milan potrebbe prendere Leo Duarte

