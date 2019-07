Perché il Milan ha deciso di virare su Leo Duarte? Dalla situazione di Caldara all’affare economico, ecco i motivi di questa scelta dei rossoneri.

Finora il Milan ha chiuso per tre acquisti. Nessuno di questi era stato anticipato dai media. Che nel frattempo proponevano altri nomi e altri profili. I rossoneri stanno facendo lo stesso adesso: mentre si parla ancora di Merih Demiral, la società ha virato con forza verso il Brasile.

Leo Duarte è stato scelto da Paolo Maldini e Frederic Massara come rinforzo per la difesa. Arriverebbe dal Flamengo per circa 11 milioni di euro, come confermato da Globesporte. Sarebbe un altro affare fra i due club brasiliani in pochi mesi dopo quello per Lucas Paquetà. L’operazione pare in dirittura d’arrivo, chiusura prevista entro venerdì.

Il Milan, dopo aver valutato tutte le opportunità sul mercato, ha individuato nel brasiliano il rinforzo giusto. Percepite le difficoltà per arrivare a Demiral della Juventus, la società ha deciso di cambiare totalmente strategia. Oppure ha sempre avuto una sola linea, depistando con grande cura ogni indiscrezione giornalistica. Anche stavolta.

Duarte in attesa di Caldara

Il Milan ha sempre fatto intendere che c’è la forte volontà di aspettare e puntare su Mattia Caldara, che gode di grande stima da parte di società e allenatore. In attesa che rientri dall’infortunio al ginocchio, Marco Giampaolo ha già i due titolari: Mateo Musacchio e Alessio Romagnoli.

Sostanzialmente, quindi, serve una riserva. E il classe 1996 brasiliano rappresenta un’ottima soluzione: accetterebbe di buon grado il ruolo secondario in modo da avere anche il tempo di adattarsi al calcio italiano. Per farla breve: Duarte aspettando Caldara, con la coppia titolare già collaudata e affidabile.

Il Flamengo deve far cassa

Il secondo motivo è puramente tecnico e tattico. Il nativo di Mococa non è un centrale roccioso (è alto 1,83 m), ma è molto agile. Da buon brasiliano, poi, ha un’ottima tecnica di base. In molti lo paragonano a Marquinhos. Si può dire che si sposa perfettamente con le prerogative che deve avere un centrale di Giampaolo. Maldini spera che finisca come con Skriniar e Andersen…

Il terzo e il quarto motivo sono entrambi economici e strettamente collegati. Il Milan con Duarte prenderebbe una buonissima riserva a soli 11 milioni: a dispetto dei 40 milioni chiesti per Demiral, è sicuramente un buon affare. Per di più il Flamengo ha una certo bisogno di cedere dopo aver fatto una ricca campagna acquisti (ha preso anche Filipe Luis e Rafinha, due giocatori importanti a livello Mondiale).

