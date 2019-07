Com’è successo più volte nel corso di questo calciomercato estivo, il Milan è vicino a chiudere una trattativa a sorpresa. I rossoneri sono molto vicini a Leo Duarte, difensore centrale de Flamengo.

Sono arrivate conferme da diverse fonti. La notizia è stata riportata anche da Globesporte, noto e attendibile quotidiano brasiliano. Stando alle informazione raccolti dai colleghi, la trattativa fra le società rossonere potrebbe chiudersi entro venerdì per una cifra vicina agli 11 milioni di euro. I club starebbero scambiandosi i documenti e nelle prossime ore il giocatore potrebbe già firmare il contratto.

Ore caldissime per il calciomercato rossonero. Dalla Francia è arrivata la notizia che Rafael Leao sarebbe praticamente ad un passo: addirittura il calciatore potrebbe arrivare in Italia già nelle prossime ore per le visite mediche, affare da 35 milioni. Siamo in attesa di conferme. Bisognerà capire poi se questo arrivo escluderà quello di Angel Correa (oggi l’agente era in Italia).

Oltre all’attacco, il Milan con Duarte va a sistemare anche la difesa. I titolari già ci sono, e cioè Alessio Romagnoli e Mateo Musacchio. In attesa del rientro di Mattia Caldara, i rossoneri nel brasiliano avrebbero comunque un’alternativa importante. In più potrebbe esserci anche Matteo Gabbia, calciatore che ha sorpreso molto Marco Giampaolo.

Milan, trattativa per Duarte: le cifre dell’affare

