Il Milan vuole accelerare per rinforzare la difesa, l’ultimo nome è quello di Duarte. Il centrale del Flamengo potrebbe essere l’innesto per mister Giampaolo. Trattativa avviata.

Non è un mistero la volontà del Milan di prendere un nuovo difensore centrale. Vista l’assenza di Mattia Caldara, alle prese con il recupero da un grave infortunio, è necessario assicurarsi un innesto nel reparto.

Alessio Romagnoli, Mateo Musacchio e il giovane Matteo Gabbia non bastano. Da settimane la dirigenza è al lavoro per consegnare a Marco Giampaolo un profilo adatto alle sue esigenze. Sono circolati diversi nomi, da Dejan Lovren a Fabian Schar, da Merih Demiral a Daniele Rugani.

Milan, negoziati in corso per Duarte del Flamengo

Ma secondo quanto rivelato da Alessandro Austini, giornalista del quotidiano Il Tempo, il Milan sarebbe vicino ad acquistare Leo Duarte. Si tratta di un difensore centrale 23enne che milita nel Flamengo ed è stato accostato anche alla Roma. Il valore dell’operazione si aggira sugli 11 milioni di euro.

Fabrizio Romano, giornalista di Sky Sport, ha spiegato che effettivamente il club di via Aldo Rossi ci sta lavorando. Il collega brasiliano Venê Casagrande su Twitter ha scritto che la trattativa è in corso. Il Flamengo detiene il 50% dei diritti economici del giocatore, il 40% appartiene al Desportivo Brasil e il restante 10% al calciatore stesso.

In queste settimane non si era mai parlato di Duarte come obiettivo del Milan. Vedremo se effettivamente sarà lui il prescelto da Paolo Maldini, Zvonimir Boban e Frederic Massara.

Il difensore #Duarte del @Flamengo accostato nei giorni scorsi alla Roma è a un passo dal #Milan Operazione da 11 milioni di euro — Alessandro Austini (@aleaus81) July 26, 2019

#Milan prime conferme dal Brasile per l’idea Leo Duarte, difensore classe ‘96 del Flamengo: è una possibilitá su cui si lavora 🇧🇷 @SkySport #calciomercato — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 26 luglio 2019

O Flamengo tem negociação avançada com o Milan para vender o zagueiro Léo Duarte. O time italiano está interessado em pagar cerca de 10 milhões de euros (em torno de 44 milhões de reais). O jogador já deixaria o Rubro-Negro já nesta janela de transferência. — Venê Casagrande (@venecasagrande) July 26, 2019

O Flamengo tem 50% dos direitos econômicos de Léo Duarte. O clube Desportivo Brasil possui 40% e o restante (10%) pertence ao zagueiro. A empresa Magnitude, que gerencia a carreira do jogador, foi procurada, mas disse que não comenta rumores de negociação. — Venê Casagrande (@venecasagrande) July 26, 2019

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it