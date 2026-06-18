Camarda torna subito al Milan, i rossoneri contro riscattano l’attaccante

Il Milan è pronto a contro riscattare Francesco Camarda dal Lecce dopo che i salentini hanno deciso di esercitare l’opzione di riscatto del cartellino del classe 2008.

Attaccante classe 2008, Camarda gode della stima di tutta la proprietà rossonera, in particolare di Zlatan Ibrahimovic che non ha mai nascosto di ammirare il giovane centravanti che potrebbe anche giocarsi le sue carte a Milanello in vista della prossima stagione.

Secondo quanto affermato da Fabrizio Romano e Matteo Moretto, infatti, il Milan è pronto a contro riscattare il cartellino della giovane punta versando 4 milioni di euro nelle casse del Lecce dopo che i salentini ne hanno riconosciuti 3 al Milan per acquistarlo a titolo definitivo. Nessuna sorpresa, quindi, Camarda tornerà al Milan e stavolta potrebbe anche restare.