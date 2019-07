Calciomercato Milan: in Francia rivelano che Rafael Leao è ad un passo dall’approdo in rossonero. Invece Tiago Djalò si trasferirebbe al Lille nell’ambito dell’operazione.

Rafael Leao potrebbe essere il colpo del Milan per l’attacco. Negli ultimi giorni si parla con insistenza del possibile arrivo del talento di proprietà del Lille.

Secondo le informazioni raccolte da Mohamed Bouhafsi, giornalista di RMC Sport, l’operazione sarebbe ad un passo dalla chiusura. Un investimento da 35 milioni di euro che il club rossonero è disposto ad effettuare per il 20enne portoghese, atteso in Italia nei prossimi giorni per le visite mediche. Alla società francese resterebbe anche il 20% del ricavato di una futura cessione eventuale.

Collegato all’affare Rafael Leao anche il trasferimento dal Milan al Lille di Tiago Djalò, difensore centrale 19enne che il Diavolo ha prelevato dallo Sporting Lisbona nel gennaio scorso. Il club francese ha insistito per inserire nella trattativa il giocatore, valutato 5 milioni di euro. Vedremo se nelle prossime ore arriveranno conferme dopo queste indiscrezioni giunte dalla Francia.

