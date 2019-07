Il Milan sarebbe ad un passo da Rafael Leão per 35 milioni. Conosciamo insieme questo talentuoso attaccante del Lille. In Francia lo paragonano a Mbappé.

In Ligue 1 alle spalle del Paris Saint–Germain niente Marsiglia, Lione o Nizza. A sorpresa, è stato il Lille a chiudere al secondo posto in classifica, guadagnandosi l’accesso alla prossima edizione della Champions League.

Una squadra giovane e ricca di talento. Che ha Elliott Management Corporation in comune col Milan: il fondo americano, proprietario dei rossoneri, con un prestito da 117 milioni ha contribuito alla sopravvivenza del club francese. Un debito che adesso va ovviamente risanato: la qualificazione in Champions aiuta, ma serve cedere alcuni gioielli.

Nicolas Pèpè è sempre più in orbita Napoli, mentre Rafael Leão sarebbe ad un passo dai rossoneri, come riportano fonti francesi. Sono i due gioielli di casa Lille: entrambi hanno aiutato molto la squadra a raggiungere l’incredibile traguardo del secondo posto. Un po’ di più l’ivoriano, che ha segnato la bellezza di 22 gol da esterno (e infatti può andare in azzurro per 80 milioni). Ma ha fatto molto bene anche il portoghese, pronto ad indossare i colori del Diavolo per circa 35 milioni.

La carriera di Rafael Leão

Rafael Alexandre da Conceicao Leao nasce ad Almanda, in Portogallo, il 10 giugno 1999. Ha da poco compito vent’anni (è più piccolo di qualche mese di Gianluigi Donnarumma). Cresciuto nel fiorente settore giovanile dello Sporting Lisbona, ha debuttato in prima squadra nell’ottobre del 2017 in Coppa, qualche mese dopo l’esordio anche in campionato: in entrambi i casi ha lasciato il segno con un gol.

Sono solo cinque le presenze con la maglia della prima squadra del club. Nel frattempo però si è imposto nella Youth League con 6 reti in 11 presenze. In estate lo prende il Lille, che vede in lui un potenziale crack. In questa stagione colleziona 26 apparizioni e segna 8 gol (e due assist). Numeri non da poco per un ragazzo di 19 anni alla prima esperienza lontano da casa.

Rafael Leão, un attaccante completo

In Francia in molti hanno azzardato il paragone con Kylian Mbappé. Ovviamente non bisogna mai esagerare, ma le caratteristiche tecniche di questo giocatore sono molto simile a quelle del fenomeno francese. La differenza sta nella fisicità: Leão è 188 cm, ma questo non fa di lui il classico centravanti boa, tutt’altro.

Si tratta di un falso nove. Con il Lille e allo Sporting ha giocato molto da punta centrale, ma è molto mobile e nel 4-3-1-2 di Marco Giampaolo può far tranquillamente il secondo attaccante: gli piace girare intorno al centravanti di riferimento, ha un’ottima tecnica di base ed è molto abile nel dribbling.

Un attaccante completo, all’occorrenza può anche sostituire Krzysztof Piatek. Ha una grande tecnica di base, gli piace venire fuori dall’area di rigore e duettare con i centrocampisti. Un talento davvero molto interessante. Non ha ancora debuttato con la Nazionale maggiore, ma ha fatto tutta la trafila: è solo questione di tempo.

Milan, la trattativa per Rafael Leão

Mohamed Bouhafsi, giornalista di RMC Sport, ha dato l’affare praticamente per fatto sulla base di 35 milioni. Il Lille prenderà in un’operazione a parte Thiago Djalò, difensore in forza al Milan da gennaio (alla squadra Primavera).

Siamo in attesa di conferme su questa trattativa, ma tutte le voci vanno nella stessa direzione. Bisognerà capire poi se l’arrivo di portoghese esclude quello di Angel Correa: l’agente dell’argentino era a Milano oggi e ha incontrato la società rossonera.

