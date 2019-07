Quella di Jesus Suso rientra tra le possibili cessioni del Milan in questa finestra estiva del calciomercato. Il club rossonero è disposto a far partire l’esterno offensivo spagnolo per 35-40 milioni di euro. Da settimane ci sono contatti con la Roma, che finora ha offerto contropartite considerate non interessanti da Paolo Maldini. Il Milan vuole solamente soldi per cedere il giocatore.

Intanto dalla Spagna circola la voce inerente un possibile ritorno di fiamma del Siviglia per Suso. Il direttore sportivo Monchi lo voleva già quando lavorava proprio alla Roma e adesso potrebbe cercare di portarlo in Andalusia. La trattativa non è ancora partita, ma nei prossimi giorni possono esserci degli sviluppi concreti. La società rossonera attende la giusta offerta per dare il via libera alla cessione dell’esterno offensivo classe 1993.

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it