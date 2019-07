Il grande storico capitano del Milan Franco Baresi ha commentato così la nuova maglia da trasferta come al solito di colore bianco

Oggi in casa Milan è stato il giorno della presentazione della seconda maglia ufficiale da gara per la stagione 2019-2020, che è stata ovviamente disegnata dalla Puma.

La divisa, utilizzata nella maggior parte delle trasferte di campionato, sarà di colore bianco come da tradizione, con bande rosse e nere sulle spalle. Sui ‘social’ e sul web moltissimi tifosi del Milan hanno già inviato messaggi di apprezzamento per il design della seconda maglia.

A commentare la presentazione delle divise c’era anche Franco Baresi, interpellato dalla Gazzetta dello Sport proprio a margine dell’evento in questione. Lo storico capitano, oggi ambasciatore del Milan nel mondo, ha giudicato così questa nuova maglia da gioco: “Mi piace e in effetti è una maglia che si porta dietro qualche ricordo. Sono sempre state finali epiche. La maglia bianca per il Milan e i milanisti è sinonimo di eleganza e fascino. È il nostro portafortuna e resterà sempre nella storia”.

C’è da ricordare infatti che moltissime delle partite più gloriose della storia del Milan sono state disputate con la casacca bianca, basti pensare alle ultime due finali di Champions League vinte contro Juventus e Liverpool.

Milan, presentata la seconda maglia Puma 2019/2020 – VIDEO

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it