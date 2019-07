Merih Demiral resta alla Juventus. Il suo agente ha chiuso le porte a qualsiasi ipotesi di addio ai bianconeri. Il Milan va dritto su Duarte.

Il Milan ci ha provato sul serio per Merih Demiral. Passato qualche settimana fa dal Sassuolo alla Juventus per 18 milioni, il suo futuro è stato messo in discussione dopo l’arrivo di Matthijs de Ligt.

In realtà il centrale turco ha la stima di tutti, in primis di Maurizio Sarri. Che ha già fatto sapere alla società di voler puntare molto su di lui. I rossoneri avevano provato a convincere la Vecchia Signora, puntando sulla volontà del giocatore, come già detto chiuso da altri difensori.

La Juventus ha chiesto 40 milioni e la possibilità di controllare il giocatore con una sorte di recompra. Una formula che il Milan non prenderà mai in considerazione. Niente da fare quindi. La chiusura definitiva arriva dall’agente del giocatore, Cenk Melik Yazici.

Il procuratore, a FiorentinaNews.com, ha spiegato: “Demiral è felice di essere alla Juventus che non vuole venderlo. Non sarà ceduto neanche in prestito“. Si chiude definitivamente la questione, Demiral non si muoverà dalla Juventus, nonostante piaccia molto a Marco Giampaolo e alla dirigenza rossonera.

Ecco perché il Milan nelle ultime ore ha deciso di affondare il colpo per Leo Duarte, difensore classe 1996 del Flamengo. Il giocatore dovrebbe costare circa 11 milioni al club di via Aldo Rossi. I costi contenuti è uno dei motivi per cui il Diavolo ha deciso di virare dritto su di lui.

